محاضرة فنية وتقسيمة قوية لـ يد الأهلي استعدادًا للسوبر المصري

ياسر رشاد - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، استعدادًا لمباراة الزمالك المقرر إقامتها السبت المقبل، على صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بالإمارات، على كأس السوبر المصري.

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وخاض اللاعبون تدريبات متنوعة، اشتملت على تقسيمة قوية لتجهيز جميع اللاعبين قبل السفر إلى الإمارات.

وعقد الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل بداية المران، وذلك للتأكيد على الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

وكان الكابتن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي، قد أعلن عن تجديد عقد ثلاثي الفريق الأول لكرة اليد رجال، عمر خالد «كاستيلو»، وعمر سامي، وأحمد راضي، لمدة 4 سنوات قادمة.

وقال العوضي إن تجديد عقود ثلاثي اليد بالنادي يأتي في إطار توجيهات مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بالحفاظ على العناصر الأساسية في كل لعبة، لاستمرار المنافسة والفوز بكل البطولات.