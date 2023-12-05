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زد 2005 يهزم حرس الحدود بثنائية في دوري الجمهورية

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ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2005 ، علي فريق حرس الحدود بنتيجة هدفين دون رد ، ضمن منافسات  الجولة الرابعة عشرة من بطولة دوري الجمهورية .

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أحرز الأهداف لفريق زد الاعب بدر جمال بدروو "هدفين" ، وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري علي الفوز اليوم


الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق :
مدير فني / ايان تايلر
مدرب عام / عمر خطاب
مدرب / كريم ايمن
مدرب حراس / يوسف طاهر
اداري / محمد صلاح
تحليل فني ك/ ايهاب الدجوي
طبيب الفريق د/ مينا لطيف
اخصائي تأهيل / تامر عادل
مخطط أحمال / مهند طارق
مساعد ملعب / محمد سعد "تتح"

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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