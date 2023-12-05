عبد الرحمن مجدي: الإسماعيلي يضم عناصر مميزة ونحتاج للثقة

ياسر رشاد - القاهرة - علق عبد الرحمن مجدي نجم فريق الإسماعيلي على فوز فريقه بثنائية مقابل هدف على البنك الأهلي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال عبد الرحمن مجدي أن الفريق قدم أفضل مبارياته بعد الانتصار الهام في مباراة البنك الأهلي.

واضاف في تصريحات تليفزيونية :” نجلتي سيلا وش السعد وأتمنى من الله عز وجل أن يبارك لي فيها ،وأهدى هذا الفوز لجماهيرنا العظيمة”.

واختتم تصريحاته :”الفريق هذا الموسم يضم لاعبين واعدين يحتاجون فقط للثقة حتى يصبح الفريق في أتم جاهزية للعودة للمكانة الطبيعية “.