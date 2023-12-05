صلاح محسن وعبد القادر على رأس قائمة المستبعدين من قائمة الأهلي للمونديال

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للسفر إلى كأس العالم للأندية بعد مباراة شباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأكد الإعلامي كريم حسن شحاتة عبر برنامج "كورة كل يوم"، المذاع على قناة الحياة، هناك مفاجآت في قائمة الأهلي المرسلة بشأن المشاركة في كأس العالم للأندية، وأبرزهم استبعاد صلاح محسن وأحمد عبدالقادر.

وأضاف:" استبعاد الثنائي أحمد عبدالقادر وصلاح محسن قرار غريب من وجهة نظري، خاصة بعد إصابة رضا سليم، بالإضافة إلى عدم وجود مهاجم سوى كهربا وموديست".

وتابع: " هناك أيضًا أربع لاعبين تم استبعادهم بسبب الإصابة، محمود متولي وكريم نيدفيد بالإضافة إلى كريستو ورضا سليم".