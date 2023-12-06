شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يلاقى القناة وديا غدا استعدادا لمواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الإداري لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي بقيادة أحمد صالح وطارق أبو الليل على تنظيم مباراة ودية غدا مع فريق القناة، ضمن برنامج الاستعداد لاستكمال مشوار الفريق بالمسابقة المحلية. ويحل الفريق ضيفا على إنبي باستاد بتروسبورت في تاسع جولات المسابقة.

ومن المقرر أن يقوم الجهاز الفني بتجهيز البدلاء والذين لم يشاركوا في لقاء البنك الأهلي خلال الودية من أجل الحفاظ على جاهزيتهم، تحسبا للاستعانة بخدمات أي منهم خلال اللقاءات الرسمية المقبلة.

وحقق فريق الإسماعيلي فوزًا غاليًا مساء اليوم الثلاثاء بنتيجة 2-1 أمام البنك الأهلي في اللقاء الذي أقيم على ملعب الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري المصري الممتاز.

وبادر فريق الإسماعيلي بالتسجيل عن طريق عمر الساعي الذي سجل الهدف في الدقيقة 16، قبل أن يدرك فريق البنك الأهلي التعادل في الدقيقة 48 عن طريق أمير مدحت. وفي الشوط الثاني أحرز عماد حمدي الهدف الثاني للإسماعيلي، لينتهي اللقاء بفوز مثير لأبناء الدراويش

ويعد هذا الفوز الثاني للإسماعيلي، وذلك بعد 5 تعثرات، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الفريق إلى 7 نقاط يحتل بها المركز الـ14، في حين تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة الـ3 في المركز الـ18 والأخير من المسابقة المحلية.