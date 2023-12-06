شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي: نخوض كل مباراة كبطولة منفصلة وشكرا للجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي عن بالغ سعادته بتحقيق فريقه الانتصار على حساب البنك الأهلي، مشيرا إلى أن الفريق كان في حاجة ماسة لحصد الثلاث نقاط بعد غياب خلال اللقاءات الماضية.

وتابع مدرب الإسماعيلي فى تصريحات له: "نتعامل في كل مباراة باعتبارها بطولة منفصلة، اللاعبون يتطورون مع كل مباراة، المدير الفني إيهاب جلال يتحدث معهم عن ضرورة ترجمة الفرص لأهداف لتجنب تكرار سيناريو استقبال الأهداف".

واختتم تصريحاته: "نشكر الجماهير التي حرصت على مساندة الفريق منذ أول دقيقة، فهي لها دور كبير في حصد الانتصار".