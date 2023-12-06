شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي: نخوض كل مباراة كبطولة منفصلة وشكرا للجماهير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عبّر حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي عن بالغ سعادته بتحقيق فريقه الانتصار على حساب البنك الأهلي، مشيرا إلى أن الفريق كان في حاجة ماسة لحصد الثلاث نقاط بعد غياب خلال اللقاءات الماضية.
وتابع مدرب الإسماعيلي فى تصريحات له: "نتعامل في كل مباراة باعتبارها بطولة منفصلة، اللاعبون يتطورون مع كل مباراة، المدير الفني إيهاب جلال يتحدث معهم عن ضرورة ترجمة الفرص لأهداف لتجنب تكرار سيناريو استقبال الأهداف".
واختتم تصريحاته: "نشكر الجماهير التي حرصت على مساندة الفريق منذ أول دقيقة، فهي لها دور كبير في حصد الانتصار".
وحقق فريق الإسماعيلي فوزًا غاليًا مساء اليوم الثلاثاء بنتيجة 2-1 أمام البنك الأهلي في اللقاء الذي أقيم على ملعب الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري المصري الممتاز.
وبادر فريق الإسماعيلي بالتسجيل عن طريق عمر الساعي الذي سجل الهدف في الدقيقة 16، قبل أن يدرك فريق البنك الأهلي التعادل في الدقيقة 48 عن طريق أمير مدحت. وفي الشوط الثاني أحرز عماد حمدي الهدف الثاني للإسماعيلي، لينتهي اللقاء بفوز مثير لأبناء الدراويش
ويعد هذا الفوز الثاني للإسماعيلي، وذلك بعد 5 تعثرات، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الفريق إلى 7 نقاط يحتل بها المركز الـ14، في حين تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة الـ3 في المركز الـ18 والأخير من المسابقة المحلية.
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