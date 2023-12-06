شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحذر دفاع الأهلى من استمرار الأخطاء أمام شباب بلوزداد الجزائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى رسالة تحذير لخط دفاع فريقه من خطورة استمرار الأخطاء الدفاعية في مباراة شباب بلوزداد الجزائري بدوري الابطال الافريقى.

وطالب كولر لاعبيه باستعادة التركيز الدفاعى للخروج بشباك نظيفة أمام بطل الجزائر لاسيما بعد أن تلقت شباك المارد الأحمر هدف في الوقت القاتل من مباراة يانج أفريكانز التنزانى بالجولة الأخيرة بدور المجموعات نجح من خلاله بطل تنزانيا في انتزاع نقطة التعادل من أنياب الاهلى.

وأشاد كولر بدور محمد الشناوى في مباريات الاهلى الأخيرة مؤكداً أنه بمثابة حائط الصين المنيع للهفوات الدفاعية التي شهدتها اللقاءات السابقة.

ويستعد الأهلى لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري فى السادسة مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدوري ابطال افريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم تعادل مع يانج أفريكانز التنزانى بهدف لكل فريق فى الجولة الثانية.

ويأمل الأهلي، صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، فى تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية.

ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجا ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.