شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة القيد سبب تعطيل مفاوضات الزمالك مع عمر كمال عبد الواحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسببت أزمة القيد التي يعانى منها نادى الزمالك في الفترة الحالية في خروجه من سباق التعاقد مع عمر كمال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى مودرن فيوتشرخلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان عمر كمال عبد الواحد هدفاً للزمالك في الميركاتو الشتوى ولكن تعثر حل أزمة القيد حتى الأن جعل النادى الأبيض يعطل المفاوضات مع نظرائهم في نادى مودرن فيوتشر.

في سياق متصل كثف المهندس عدلى القيعى، رئيس شركة الكرة بالنادى الأهلى، اتصالاته بمسئولى نادى فيوتشر تمهيداً لحسم صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق لصفوف القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وطلب مودرن فيوتشر مبلغاً مالياً معقولاً بجانب لاعبين على سبيل الإعارة من صفوف المارد الأحمر هما كريم نيدفيد وصلاح محسن.

ويرغب القيعى في التوصل لصيغة اتفاق مادى يحسم الصفقة قبل دخول أطراف أخرى قد تسبب تعطل الصفقة، لا سيما أن عمر كمال عبد الواحد رغبته الأولى هى الانتقال للأهلى شريطة موافقة مودرن فيوتشر صاحب الفضل عليه.

وبدأ مسئولو النادي الأهلي مرحلة التفاوض الجاد مع نادي فيوتشر لشراء المدة المتبقية فى عقد عمر كمال عبد الواحد نجم الفريق، والذى ينتهي عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأى نادٍ فى شهر يناير المقبل دون الرجوع إلى ناديه، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر الفترة القادمة.

ويعد عمر كمال من أبرز اللاعبين في الدوري المصري ويجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن والجناحين الأيمن والأيسر وصانع الألعاب، كما يجيد التصويب على المرمى من على مدى بعيد، ويقدم مستويات ثابتة سواء مع مودرن فيوشتر أو منتخب مصر، الذي يتواجد معه بصفة مستمرة في المعسكرات الأخيرة.