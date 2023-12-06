شكرا لقرائتكم خبر عن عاطف حسين حكما لمباراة المقاولون والداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة المقاولون والداخلية إلى الحكم عاطف حسين، في اللقاء المقرر له السابعة مساء غد باستاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة الثامنة للدوري.

يعاون عاطف حسين كل من أسامة السيد ومحمد عاطف الزناري ومحمود رشدي، ومحمد عباس قابيل حكم فيديو وعمرو عابدين.

ويعكف الجهاز الفني للمقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، على مراجعة الأخطاء الدفاعية التي سقط فيها الفريق خلال الموسم الجاري، لوضع حلول عاجلة قبل اللقاء المرتقب لذئاب الجبل أمام الداخلية فى الجولة الثامنة من عمر مسابقة دوري Nile.

وكان المقاولون العرب قد تعادل مع فاركو فى الجولة السابعة من الدوري بهدف لكل فريق، بينما تعادل الداخلية سلبياً مع بلدية المحلة ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وما زال المقاولون العرب يبحث عن أول انتصاراته في الدوري، لتصحيح المسار والهروب من قاع جدول المسابقة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الأخير في جدول مسابقة الدوري برصيد 3 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات، تعادل في ثلاثة وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 9 أهداف واستقبلت شباكهم 14 هدفاً آخر.