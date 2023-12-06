شكرا لقرائتكم خبر عن بنتى وش السعد.. عبد الرحمن مجدى يكشف أسباب تألقه مع الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الرحمن مجدي، جناح فريق الإسماعيلي، إن فريقه قدم أفضل مبارياته بعد الانتصار على البنك الأهلي.

واضاف في تصريحات تليفزيونية: "ابنتى سيلا وش السعد، وأتمنى من الله عز وجل أن يبارك لي فيها، وأهدى هذا الفوز لجماهيرنا العظيمة".

واختتم تصريحاته: "الفريق هذا الموسم يضم لاعبين واعدين يحتاجون فقط للثقة حتى يصبح الفريق في أتم جاهزية للعودة للمكانة الطبيعية".

ومن جانبه أهدى عمر الساعي، صانع ألعاب الإسماعيلي، الانتصار اليوم على البنك الأهلي للجماهير.

وقال لاعب الإسماعيلي في تصريحات عقب اللقاء: "أشكر الجماهير على دعمها فهي السبب الرئيسي لحصد الانتصار ولها مفعول السحر في حصد الثلاث نقاط".

وعن هدفه بالكعب فقد أجاب صانع ألعاب الإسماعيلي: "هو توفيق من الله سبحانه وتعالي واتمني أن نستمر في إسعاد مدربنا وجماهيرنا".

وحقق فريق الإسماعيلي فوزًا غاليًا مساء اليوم الثلاثاء بنتيجة 2-1 أمام البنك الأهلي في اللقاء الذي أقيم على ملعب الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري المصري الممتاز.

وبادر فريق الإسماعيلي بالتسجيل عن طريق عمر الساعي الذي سجل الهدف في الدقيقة 16، قبل أن يدرك فريق البنك الأهلي التعادل في الدقيقة 48 عن طريق أمير مدحت، وفي الشوط الثاني أحرز عماد حمدي الهدف الثاني للإسماعيلي، لينتهي اللقاء بفوز مثير لأبناء الدراويش.

ويعد هذا الفوز الثاني للإسماعيلي، وذلك بعد 5 تعثرات، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الفريق إلى 7 نقاط يحتل بهم المركز الـ14 ، في حين تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة الـ3 في المركز الـ18 والأخير من المسابقة المحلية.