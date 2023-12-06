اخبار الرياضه

7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت المصرية اليوم الثلاثاء 5/12/2023 الكثير من الأخبار الهامة، على رأسها الإسماعيلى يحقق فوزه الثانى على حساب البنك الأهلى متذيل دورى nile، منتخب السيدات يودع تصفيات أفريقيا أمام السنغال رسميًا، اعلان قائمة الاهلى فى مونديال الاندية.

 

الإسماعيلى يحقق فوزه الثانى على حساب البنك الأهلى متذيل دورى nile

استطاع الإسماعيلى تحقيق فوز غالى على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسماعيلية ضمن فاعليات الجولة الثامنة لدورى nile

 

منتخب السيدات يودع تصفيات أفريقيا أمام السنغال رسميًا

ودع منتخب السيدات التصفيات الأفريقية بالتعادل السلبي أمام نظيره السنغال في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء

 

سيراميكا يفوز على إنبى 4/2 ويقتحم المربع الذهبى فى دوري nile

حقق فريق سيراميكا فوزا هاما علي نظيره انبي بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري nile

 

تعرف على الـ23 لاعباً في قائمة الأهلى بمونديال الأندية..والـ9 المُستبعدين

أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات تسجيل 23 لاعباً في قائمة الفريق ببطولة كأس العالم للأندية بالسعودية التي تُقام الشهر الجاري بمشاركة الأهلي حامل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

الزمالك لـ"الخليج 365": هذه شروط العفو عن أحمد فتوح

 

كشف هشام نصر نائب رئيس نادى الزمالك شروط العفو عن أحمد فتوح لاعب الفريق الأول، على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد في الدورى.

 

فيتوريا يقرر خوض مباراة ودية بالقاهرة قبل المشاركة فى أمم أفريقيا

استقر روى فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على خوض المباراة الودية بالقاهرة قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا.

 

تطور جديد في صفقة عمر كمال عبد الواحد مع الأهلي

 

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي يجري بالفعل محادثات مع مودرن فيوتشر، بخصوص انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي المقبل.

 

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