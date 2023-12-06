7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

فيتوريا يقرر خوض مباراة ودية بالقاهرة قبل المشاركة فى أمم أفريقيا

استقر روى فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على خوض المباراة الودية بالقاهرة قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا.

تطور جديد في صفقة عمر كمال عبد الواحد مع الأهلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي يجري بالفعل محادثات مع مودرن فيوتشر، بخصوص انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي المقبل.