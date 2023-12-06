عبد الله السعيد يطير إلى جنوب أفريقيا للانضمام لبيراميدز فى مواجهة صن داونز

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القاهرة - سامية سيد - يطير عبد الله السعيد، قائد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، إلى جنوب أفريقيا، من أجل الانضمام لبعثة فريقه فى بريتوريا، استعدادًا لمواجهة صن داونز، فى دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

وغاب عبد الله السعيد عن مواجهة بيراميدز ونواذيبو الموريتانى نظرًا لشعوره بإجهاد قبل السفر إلى موريتانيا ومعاناته من نزلة برد، الأمر الذى أدى لغيابه عن اللقاء الذى خسره بيراميدز بنتيجة 2 / 0 فى ثانى جولات دور مجموعات دورى الأبطال.

ومن المنتظر أن يصل عبد الله السعيد إلى بريتوريا صباح غد الأربعاء من أجل الانضمام لبعثة فريقه، استعدادًا لمواجهة صن داونز المقرر لها فى الثالثة مساء الأحد المقبل باستاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا فى ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وخاض فريق بيراميدز اليوم الثلاثاء ثاني تدريباته وأقيم المران على ملعب تدريب جامعة توكس في بريتوريا، بمشاركة جميع اللاعبين واستمر لأكثر من ساعة ونصف، واشتمل على مجموعة من الوحدات البدنية والخططية، وتجربة طريقة اللعب الذي سيخوض بها المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو لقاء صن داونز.