اخبار الرياضه

بطولة إسبانيا: حارس برشلونة تير شتيغن سيخصع لعملية جراحية في ظهره

0 نشر
0 تبليغ

الرياص - اسماء السيد - باريس: سيخضع الألماني مارك-اندري تير شتيغن حارس الاسباني لعملية جراحية في ظهره كما اعلن ناديه الثلاثاء ويواجه الغياب عن الملاعب لفترة شهرين.

واصدر النادي الكاتالوني بيانا اكد فيه بان "تير شتيغن سيخضع لعملية جراحية في الايام المقبلة بسبب الآم في الظهر" من دون ان يكشف عن الفترة التي سيغيب فيها حارس مرمى منتخب المانيا عن الملاعب بقوله "فترة غيابه تتعلق بمدى سرعة تعافيه".

بيد ان وسائل اعلام اسبانية كشفت بان اصابة تير شتيغن ستبعده عن الملاعب حوالي الشهرين.

وقال تير شتيغن على حسابه على "اكس" (تويتر سابقا) "بعد تبادل الاراء مع الجهاز الطبي واخصائيين آخرين، قررنا اجراء عملية جراحية".

واضاف الحارس البالغ من العمر 31 عاما "هذا التوقف يزعجني ، لكني اتخذت القرار الصحيح من اجل العودة بأفضل الظروف للنادي الذي العب في صفوفه ولمنتخب المانيا".

وخاض تير شتيغن اخر مباراة له في 12 تشرين الثاني/نوفمبر خلال فوز فريقه على الافيس 2-1 في المرحلة الثالثة عشرة من بطولة اسبانيا، غاب بعدها عن مباريات لفريقه في الدوري وواحدة في دوري ابطال اوروبا بالاضافة الى مباراتي المانيا الوديتين في اطار استعداداتها لكأس اوروبا 2024.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا