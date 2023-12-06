الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لاعب

تدرس إدارة أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين الاستغناء عن خدمات لاعب أجنبي كبير، وأبلغته عبر وكيل أعماله بأن استمراره مع الفريق مرهون خلال الفترة المقبلة بتحسين مستواه الفني.

إحباط

كشف مقربون من مدرب أجنبي في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين عن حالة إحباط شديد يعيشها المدرب، بعدما وجه إليه جمهور النادي انتقادات حادة، مطالباً برحيله، بسبب تراجع نتائج الفريق بشكل غير مسبوق في الفترة الأخيرة.

أزمة

يعيش أحد أندية دوري المحترفين أزمة داخلية حادة، جعلت إدارة النادي في حالة مشاورات دائمة بشأن اتخاذ قرارات مصيرية، من بينها حسم مصير بقاء الجهاز الفني للفريق من عدمه، بعد الإخفاقات الكبيرة التي مرّ بها الفريق، بجانب تراجع مستوى بعض اللاعبين الأجانب.