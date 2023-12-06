الامارات | حورية ونورة تشاركان في دورة مدربات آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت مدربة المنتخب الوطني للسيدات حورية الطاهري، ومدربة حراس المرمى نورة المزروعي، في الدورة الثانية لتعليم المدربات الآسيويات التي نظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور على مدار خمسة أيام، بمشاركة 24 مدربة.

وقال اتحاد الكرة في بيان، أمس، إن الدورة تأتي في إطار جهود الاتحاد القاري لدعم رؤيته لضمان استمرار تطور الفرق النسوية الآسيوية، وعزمه على تعزيز كرة قدم السيدات في القارة.

وتضمنت محاور الدورة مجموعة من المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية، التي تستهدف تحسين مهاراتهن كمدربات ومعلمات في تقديم دورات دبلوم الاتحاد الآسيوي «أ» و«ب»، والتعلم القائم على الواقع ولغة الحركة في كرة القدم، كما تضمنت جلسات عملية، تم خلالها التطبيق العملي للمحاضرات النظرية، إلى جانب عملية تقييم مهاراتهن التحليلية وقدراتهن التدريبية، وتلقيهن تحديثات حول أفضل الممارسات التي يجب اتباعها أثناء تنظيم دورات التطوير طويلة المدى.