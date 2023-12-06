كواليس انتقال نجم الأهلي السابق إلى ميدلزبره الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف نادر شوقي وكيل اللاعبين، كواليس انتقال محمد شوقي لاعب وسط النادي الأهلي السابق، إلى ميدلزبره الإنجليزي، في اخر يوم من القيد.

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وتابع شوقي خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "المفاوضات كانت شائكة مع الأهلي وكان هناك رفض تام، ولكن تمت الموافقة في النهاية وكانت في آخر ساعة بعد الحفاظ على حقوقه".

وقال: "عدلي القيعي كان يتمسك بشكل كبير باللاعب ورفض رحيله تمامًا ولكنه كان يريد تحقيق مكاسب لناديه، وهو ما نجح فيه في النهاية، واستطعنا الحصول على الموافقة".

وأضاف نادر شوقي: "الأهلي غضب مني بسبب شوقي وانتقال عماد متعب إلى اتحاد جدة وخروج رمضان صبحي للدوري الإنجليزي، وكل نادي يرغب في تحقيق طموحاته".