آرسنال يتخطى لوتون تاون في مباراة جنونية بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق آرسنال فوزاً مثيراً على مضيفه لوتون تاون برباعية مقابل ثلاثة في إطار منافسات الجولة الـ 15 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم آرسنال في الدقيقة 20 بهدف مبكر عن طريق جابرييل مارتينيلي الا أن الرد جاء سريعاً من لوتون تاون الذي نجح في تسجيل هدف التعادل بعد 5 دقائق فقط عن طريق جابرييل أوشو.

وإستعاد الجانرز تقدمه في اللقاء مجدداً في الدقيقة 45 عن طريق البرازيلي جابرييل خيسوس لتنتهي أحداث الشوط الأول بنتيجة 2-1.

ومع إنطلاق الشوط الثاني زدت جرعة الحماس والإثارة في اللقاء بعدما أدرك اليجاه أديبايو التعادل مجدداً لأصحاب الأرض في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 57 أشعل المخضرم روس باركلي اللقاء بعدما سجل هدف التقدم لفريق لوتون تاون ليجد آرسنال نفسه مطالبة بمحاولة إدراك التعادل بعدما تقدم مرتين في الشوط الأول.

ونجح أرسنال الذي ضغط هجومياً بكامل صفوفه في تسجيل هدف التعادل عن طريق الدولي الألماني كاي هافيرتز في الدقيقة 60.

وينما توقع الكثيرون إنتهاء المباراة بالتعادل، نجح لاعب وسط آرسنال ديكلان رايس في خطف هدف الفوز بالدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

بهذه النتيجة عزز آرسنال صدارته لجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 36 نقطة بينما توقف رصيد لوتون تاون عند 9 نقاط فقط في المركز 17.