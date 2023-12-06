مدرب ساجرادا: الزمالك أقوى فرق مجموعتنا وفلسفة معتمد جمال مختلفة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد روكي سابيري المدير الفني الحالي لساجرادا الأنجولي، أنه يطمح لقيادة فريقه للوصول لربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.



وقال سابيري، خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" على قناة الحياة: "طموحنا هو التأهل لربع نهائي الكونفدرالية، والزمالك هو أقوى فريق في المجموعة حاليا لأنه المتصدر برصيد 6 نقاط".

وأضاف: "لدي قلق من عدم لعب فريق أبو سليم على أرضه، خاصة وأنه بنفس عدد نقاطنا (3 نقاط)، وسنسعى من أجل حصد نقاط ضد الزمالك".

وتابع: "اضطرينا إلى الحضور إلى مصر مبكرًا، لتجنب الإرهاق، وسنستعد جيدًا للقاء".

واستكمل: "نقاط ضعف الزمالك؟ الفريق نادي كبير وله حجمه، ونحن علينا أن نخلق له نقاط ضعف، ولا يمكنني الحديث عن نقاط الضعف من وجهة نظري".

وأضاف: "أعرف الزمالك جيدًا، لكن هذا ليس ميزة أو عيب خلال المباراة، لأن اللاعبين الذين أعرفهم قليل جدًا، والمدرب الجديد بالطبع له أسلوب مختلف، وأصبحت العناصر الحالية في الفريق مختلفة بالطبع".

وعن المجموعة، أوضح: "مجموعتنا في الكونفدرالية متوازنة، ولكن بمرور المباريات سيظهر عدم التوازن، لأن الزمالك سيلعب مباراتين في مصر ضد سوار الغيني، وسوار سيلعب ضد أبو سليم في الجزائر، وستظهر المفاجآت، وحاليا أفكر في فريقي".