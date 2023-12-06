مدرب ساجرادا: زيزو وشيكابالا أخطر لاعبي الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد روكي سابيري المدير الفني الحالي لساجرادا الأنجولي، أنه يُدرك قوة ثنائي الزمالك زيزو وشيكابالا، قبل مواجهة الفريقين بالبطولة الكونفدرالية الإفريقية، الأحد المقبل.



وقال سابيري، خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" على قناة الحياة: "تابعت مباراة واحدة فقط للزمالك في الدوري، وشاهدت كل مبارياته في الكونفدرالية وقدموا مستوى مميز جدًا".

وأضاف: "الزمالك يلعب بطريقة (4-2-3-1)، ويعتمد بشكل أكبر على الأطراف، ويستغل قدرات شيكابالا وزيزو وهما مميزين جدًا وأعرف خطورتهم جيدًا".

وتابع: "الزمالك يتميز بالاتزان الدفاعي، ويتمركزون بشكل جيد في الملعب".

مدرب ساجرادا: فلافيو وجيلبرتو غيروا نظرتي للأهلي



من ناحية أخرى كشف روكي سابيري المدير الفني الحالي لساجرادا الأنجولي، عن رأيه في قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وقال سابيري: "أنظر للأهلي بنظرة مختلفة بعدما قدمه جيلبيرتو وفلافيو مع الأحمر خلال السنوات الماضية".

وأضاف: "بسبب زيزو وما يقدمه أحببت الزمالك".

وأتم: "بالطبع الأهلي والزمالك من أندية الصفوة في مصر وإفريقيا، لما حققوه من إنجازات وألقاب".