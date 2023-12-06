مدرب الإسماعيلي يكشف سر الفوز على البنك الأهلي بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حمد إبراهيم، المدرب المساعد في الجهاز الفني للإسماعيلي أن الفريق كان ينقصه التوفيق في المباريات الماضي، وذلك بعد الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري العام.

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وقال حمدي إبراهيم في تصريحات خاصة لبرنامج الريمونتادا الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على قناة المحور: "توفيق ربنا كان معنا في مباراة اليوم أمام البنك الأهلي".

وأضاف: "في المباريات الماضية كنا نظهر بشكل جيد، ولكن كان ينقصنا التوفيق.. الفوز اليوم به توفيق من الله، نظرًا للمجهود الذي نقوم به".

وأتم حمد إبراهيم تصريحاته قائلًا: "أداء جيد بدون نتائج (مالوش لازمة)، واليوم أشكر مجلس الإدارة واللاعبين، والجماهير الذين ساندونا حتى صافرة حكم المباراة".