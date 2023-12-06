لتجنب خماسية الاهلي.. طوارئ في بيراميدز قبل مواجهة صن داونز

يستعد نادي بيراميدز لمواجهة صعبة ومثيرة تجمعه بنادي صن داونز الجنوب أفريقي، في إطار منافسات دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

وجاء بيراميدز ضمن أندية المجموعة الأولى النارية في دوري أبطال أفريقيا، بجواره بيراميدز، مازيمبي الكونغولي ونواذيبو الموريتاني.

ورفع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز، حالة الطوارئ في الفريق السماوي قبل مواجهة صن داونز، وهو الحال كذلك من جانب الإدارة، لتجنب تلقي الهزيمة المريرة بخماسية، والتي تلقاها النادي الاهلي مرتين من قبل.

وسيواجه بيراميدز نظيره صن داونز في ظروف مماثلة لتلك التي التقى فيها الفريق الجنوب أفريقي مع النادي الاهلي، بعدما حدد الثالثة عصرًا لانطلاق المباراة.

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وقررت إدارة نادي بيراميدز صرف مكافآة ضخمة للاعبي الفريق، حال تحقيق نتيجة إيجابية في بريتوريا، وهي خارج لائحة المكافآت الخاصة بالنادي، لتحفيزهم على الفوز.

ومن جانبه، وضع البرتغالي باتشيكو، برنامج تدريبي مكثف، مع عقد جلسة مع اللاعبين لدراسة أخطاء مباراة نواذيبو الأخيرة.