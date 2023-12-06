الزمالك يشترط على معتمد جمال لاستمراره لنهاية الموسم

كشفت تقارير صحفية، عن شرط مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، للموافقة على استمرار معتمد جمال في منصبه مع الزمالك.

وكان معتمد جمال، قد تولى المهام الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بشكل مؤقت بعد إقالة الكولومبي خوان أوسوريو، بسبب سوء النتائج.

وبحسب التقارير، فإن إدارة نادي الزمالك أبلغت معتمد جمال، أنه مستمر في قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، في حال حقق الفوز في الخمس مباريات القادمة.

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وأوضحت التقارير، أن لاعبي الزمالك تحدثوا مع الإدارة حول رغبتهم في استمرار جمال في القيادة الفنية للفريق، خاصة في ظل النتائج الإيجابية التي يحققها.

ونجح معتمد في قيادة فريق الزمالك للتأهل إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بريمونتادا مثيرة، بالإضافة إلى النتائج الإيجابية على مستوى الدوري وكأس الكونفدرالية الإفريقية.