ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز آرسنال على لوتون تاون.. الجانزر في الصدارة

يقدم موقع “365 كورة” جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز آرسنال على لوتون تاون في الدوري الإنجليزي.

نجح آرسنال في تحقيق فوز في الوقت القاتل على نظيرة لوتون تاون ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز الجانزر على لوتون تاون برباعية مقابل ثلاثة أهداف، ليواصل تصدر لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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ويواصل آرسنال تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة، بفارق 5 نقاط كامل عن ليفربول الوصيف، ويليه مانشستر سيتي في المركز الثالث بـ 30 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1 آرسنال، 36 نقطة.

2 ليفربول، 31.

3 مانشستر سيتي، 30.

4 أستون فيلا، 29.

5 توتنهام، 27.

6 نيوكاسل يونايتد، 26.

7 مانشستر يونايتد، 24.

7 برايتون، 22.

9 وست هام، 21.

10 تشيلسي، 19.

11 برينتفورد، 19.

12 كريستال بالاس، 16.

13 ولفرهامبتون، 15.

14 فولهام، 15.

15 نوتينجهام فورست، 13.

16 بورنموث، 13.

17 لوتون تاون، 9.

18 إيفرتون، 7.

19 بيرنلي، 7.

20 شيفيلد يونايتد، 5.