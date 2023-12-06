مدرب أوكلاند يكشف عن أفضل لاعب في الأهلي قبل مواجهة كأس العالم للأندية

كشف ألبرت ريرا المدير الفني لفريق أوكلاند سيتي عن أفضل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية.

وسيشارك فريق الاهلي في بطولة كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة بين 12 و22 ديسمبر الجاري.

وينتظر فريق الاهلي الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزلندي، لملاقاته في الدور ربع النهائي يوم 15 ديسمبر الجاري.

وقال مدرب أوكلاند سيتي في تصريحات تليفزيونية: “بطولة مونديال الأندية كبيرة ومميزة، وجميع الفرق المشاركة بها في فرق القمة، وأي مواجهة ستكون صعبة”.

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وتابع: “الأهلي فريق رائع في إفريقيا وكان بيننا مواجهات من قبل، لديهم محمد الشناوي قائد رائع، ويقدمون أداء مميز في دوري أبطال افريقيا ويحتلون قمة مجموعتهم”.

وأشار إلى أن مواجهة الاهلي ستكون صعبة، لأنه يتصدر قمة الدوري المصري أيضًا، ويضم لاعبين رائعين في الوسط مثل أليو ديانج، وفي الخلف التونسي علي معلول ومحمد هاني والمهاجم الجنوب إفريقي بيرسي تاو”.

واختتم: “على معلول أفضل لاعبي الاهلي فهو لاعب ذكي جدا، تمريراته رائعة، وفي منتهى الدقة، وخاض العديد من المباريات الدولية مع منتخب تونس أيضا وكأس العالم”.