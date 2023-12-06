مدرب ساجرادا يتحدث عن مواجهة الزمالك ويكشف أخطر لاعبي الأبيض

تحدث روكي سابيري المدير الفني الحالي لساجرادا الأنجولي، عن مواجهة نظيره الزمالك، في الجولة الثالثة من مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيلاقي فريق الزمالك نظيره ساجرادا يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال سابيري، في تصريحات تليفزيونية: “تابعت فريق الزمالك جيدًا، حيث شاهدت جميع مبارياته في الكونفدرالية ولقاء وحيد بالدوري المصري، وقدموا مستوى مميز جدًا”.

اقرأ أيضا.. الزمالك يهدد رحيل أحمد عبد القادر عن الاهلي

وتابع: “الزمالك يلعب بطريقة (4-2-3-1)، ويستغل جيدا قدرات محمود شيكابالا وأحمد زيزو، لأنهما مميزين جدًا وأعلم مدى خطورتهم جيدًا”.

وواصل: “الفريق الأبيض يتميز بالاتزان الدفاعي، ويتمركزون بشكل جيد في الملعب”.

وشدد على عدم فتح خطوطه أمام الزمالك في ظل قدرات لاعبي الأبيض الكبيرة، مشيرا إلى اعتماده على الهجوم العكسي وغلق المساحات أمامهم”.

واختتم: “أعلم جيدا شعبية الزمالك لأنه فريق كبير ولديه جماهير عريضة تسانده وسيلعب على أرضه، ولكننا فريق لديه إمكانيات وسنسعى لإظهار قدراتنا”.