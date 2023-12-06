الشيبي مهدد بشكوى لـ الفيفا بسبب الشحات.. خبير لوائح يفجرها

فجر عامر العمايرة المختص باللوائح الرياضية، مفاجأة حول الأزمة الخاصة بـ محمد الشيبي لاعب بيراميدز مع حسين الشحات نجم الاهلي.

وكانت حدثت أزمة قوية بين الشيبي وحسين الشحات، خلال مباراة الاهلي وبيراميدز في بطولة الدوري المصري بنهاية الموسم الماضي.

وقال العمايرة في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس”، إن المادة 138 من لائحة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري الصادرة سنة 2019، بأنه لا يجوز للأندية والمسئولين وعناصر اللعبة اللجوء لأي محاكم مدنية أو إدارية لحل نزاع رياضي يتعلق بكرة القدم”.

وتابع: “هل النزاع الذي حدث بين الشحات والشيبي في مباراة كرة قدم؟، نعم حدثت لأن المباراة تبدأ منذ فتح أبواب الاستاد وحتى مغادرة حرم الاستاد، وهو مفهوم معروف من جانب الفيفا”.

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واستشهد خبير اللوائح، بأزمة مصطفى محمد مع الشحات في نهائي القرن، والتي تم رفع تقرير بها رسميًا من جانب الحكم والمراقب، ولجنة الانضباط بالكاف عاقبت جميع اللاعبين وتم تطبيق القانون.

وأكد، أن جميع اللوائح الرياضية تمنع أي طرف من اللجوء إلى محاكم مدنية أو إدارية، والفيفا أوضح عقوبات الضرب لـ3 مباريات، وحتى لو كان هناك ألفاظ عنصرية أيضا من 6 إلى 10 مباريات.

واستكمل:”الشيبي حاليًا تقدم ببلاغ للنيابة العامة، ويجب عليهم التدخل وإبلاغ ناديه بمخالفة اللوائح، والقوانين واضحة ولا يجوز معاقبة اللاعب مرتين، ولو كان لديك اعتراض على العقوبة يتم تصعيد الأزمة والطعن على تقرير مراقب المباراة”.

وواصل:”الاهلي وحسين الشحات من حقهم إرسال شكوى رسمية بقيام محمد الشيبي بانتهاك قوانين الاتحادين الدولي والمصري باللجوء إلى القضاء المدني، وهناك عقوبات واضحة في هذا الأمر”.

وأفاد:”الشيبي لا يحق له اللجوء للقضاء المدني طبقا للمادة 138، ويجب على الشحات والنادي الاهلي مخاطبة لجنة الانضباط وإرسال أوراق الاستدعاء للنيابة العامة، وكذلك إبلاغ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم”.

واستطرد:”الأمر الذي قد يهدد بسحب رخصة نادي بيراميدز في حالة كان مشاركًا في تلك القضية، وكذلك مخاطبة الاتحاد الدولي بشأن انتهاك القوانين الرياضية باللجوء للمحاكم المدنية”.

وأشار:”حال تقديم الشكاوى من جانب الاهلي والشحات، سيتم مخاطبة بيراميدز و الشيبي، ومنحه مهلة بسحب الشكوى، وفي حالة عدم التنفيذ يتم فرض عقوبات صارمة ضده”.

واختتم:” العقوبات قد تطال اتحاد الكرة في حالة كان مشاركًا في هذا الأمر، لكن لو كان اللاعب والنادي هما الطرفين الموجودان في تلك القضية يتم تحذيرهم ومنحهم مهلة قبل صدور عقوبات من جانب الاتحادات المنوطة بذلك”.