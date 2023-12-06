3 غيابات.. العشري يعلن قائمة الاتحاد لمواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يواجه الاتحاد السكندري نظيره الزمالك، في السابعة مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وأعلن طارق العشري المدير الفني للاتحاد قائمة الفريق للمباراة وضمت:

حراسة المرمى: المهدي سليمان، عمر صلاح، عمرو خليل

خط الدفاع: هشام صلاح، إسلام أبو سليمة، سيف تقا، أحمد غنيم، محمود شبانة، كريم الديب

خط الوسط : ناصر ناصر، عمرو صالح، مورو ساليفو، الحبيب الحسن، بلال السيد، عمر طارق الوحش، هاني الطامي، أحمد عيد، رجب عمران، عبد الغني محمد.

خط الهجوم: فان ديريك، مابولولو، بنجامين بواتينج

ويغيب عن قائمة الاتحاد لمواجهة الزمالك 3 لاعبين وهم، أحمد عادل، مصطفى إبراهيم، خالد الغندور.