إيهاب الكومي عن تدخل فيتوريا لحل أزمة الزمالك: اتحاد الكرة مسئول عن حل مشاكل الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

رد إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، على تصريحات الإعلامي الرياضي أحمد حسام ميدو، الذي تحدث عنه في حلقة الأمس ببرنامج " ريمونتادا"، ع غضب روي فيتوريا،بسبب تصريحاته عن تدخل مدرب المنتخب في حل أزمة القيد بنادي الزمالك.

وقال "الكومي"، في تصريحات تلفزيونية على قناة "صدى البلد"، إن فوجئ بتصريحات ميدو وقام بإرسال له رسالة لتفسير كل شيء لأنه أخذ جزء من كلامه، معقبًا: "ميدو طلع اتكلم عني من مبدأ ولا تقربوا الصلاة وساب باقي الآية، وكأننا نتصيد الأخطاء في وقت لازم نكون في في ضهر منتخبنا الوطني".

وأوضح إنه تحدث في إحدى الحلقات عن تدخل فينجادا المدير الفني السابق لاتحاد الكرة السابق وذكر فيها اسم فيتوريا وأنه هناك تفاوض بين الزمالك وسبورتنج لشبونة لتقسيط عقوبة شيكابالا، موضحا أن هناك بعض الصحف تناولت الخبر قبل أن يتحدث عنه.

وأضاف أنه عاد واعتذر عندما تأكد من عدم دقة الخبر، معقبًا: "وأنا في الحلقة اتحاد الكرة أكد لي أن مستر فيتوريا لم يشارك في التفاوض بشأن أزمة لشبونة والزمالك، وانا طلعت بعدها قولت Hk مستر فيتوريا لم يشارك في هذا الأمر بالتالي مش عيب لو قولنا معلومة اننا احنا نصححها على الهواء عشان يكون عندنا مصداقية عند جمهورنا".

وأكمل: "حتى لو أنا دخلت لحل مشكلة عند الاهلي او الزمالك او الاتحاد، لأننا معنيون بشؤون الأندية المصرية، لو في مشكلة و اقدر احلها كاتحاد مصري والتقاعس يبقى انا مخطئ، تقاعس اتحاد الكرة عن مشاكل الأندية خطأ طالما تدير شؤون الكرة في مصر يبقى عليك حل مشكلات الأندية لو عندك طريقة لحلها".