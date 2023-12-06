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متفوقًا على كبار اللاعبين في أوروبا.. صلاح يحقق رقمًا مميزًا مع ليفربول

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

استطاع محمد صلاح قائد منتخب مصر وفريق الإنجليزي، تحقيق رقم قياسي ومميز تفوق به على العديد من اللاعبين الكبار في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا هذا الموسم.

وكشفت شبكة "WhoScored"، العالمية الخاصة بإحصائيات كرة القدم، عن نجاح محمد صلاح مهاجم ليفربول في صنع 13 فرصة محققة للتسجيل أكثر من أي لاعب آخر في الدوريات الخمسة، وهي (الإنجليزي والإسباني والفرنسي والألماني والإيطالي).

ونجح محمد صلاح في معادلة رقم أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد، ووصل إلى المساهمة التهديفية (120) ما بين تسجيل الأهداف وصناعتها على ملعب "أنفيلد".

ويحتل محمد صلاح المركز الثاني في ترتيب هدافي الممتاز برصيد 10 أهداف خلف مهاجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند صاحب الـ14 هدفًا هذا الموسم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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