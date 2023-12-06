أول قرار من كولر بشأن المستبعدين من قائمة كأس العالم للأندية.. تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

كشف الإعلامي سيف زاهر، تفاصيل اجتماع مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي مع المستبعدين من قائمة كأس العالم للأندية، والتي ستقام في الفترة من 12 ديسمبر حتي 22 ديسمبر الجاري، في المملكة العربية السعودية.

وعرض "زاهر"، في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، اليوم الثلاثاء، تقريرًا عن اجتماع كولر مع كل المستعبدين في مران الفريق، وأكد أن الإبتعاد لا يعني الخروج من حساباته الفنية، لكنه سوف يمنح الجميع فرصة للتعبير عن قدراتهم الفترة القادمة.

وكشف عن أسماء المستبعدين من قائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية، والتي ضمت كلًا من : "صلاح محسن وأحمد عبدالقادر، ومحمد الضاوي كريستو، ومصطفى مخلوف، رضا سليم ومحمود متولي وكريم نيدفيد".

واقترب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، من الاستقرار على قائمة الفريق في كأس العالم للأندية، والتي تقام في الشهر الجاري، للإعلان عنها الأيام القادمة.

ومن المقرر أن يفتتح الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية يوم 15 ديسمبر، في انتظار الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي أمام أوكلاند سيتي.