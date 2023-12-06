بهدف قاتل.. أرسنال يأمن صدارة الدوري الإنجليزي ويفوز على لوتون تاون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين أرسنال ولوتون تاون، أمس الثلاثاء، في تمام الساعة الـ 10.15 مساء بتوقيت مصر.

وفاز فريق أرسنال على نظيره لوتون تاون بنتيجة 4-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب طريق كينيلورث.

سجل هدف أرسنال الأول، مارتينلي مين في الدقيقة 20 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف لوتون تاون الأول، جابرييل أوشو في الدقيقة 25 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف أرسنال الثاني، جابرييل هيسوس في الدقيقة 45 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف لوتون الثاني، أديبايو في الدقيقة 49 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف لوتون الثالث، روس باركلي في الدقيقة 57 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف أرسنال الثالث، كاي هافيرتز في الدقيقة 60 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف أرسنال الرابع، ديكلان رايس في الدقيقة 97 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع أرسنال رصيده لـ 36 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما احتل لوتون تاون المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط.