الأهلي يقترب من التوقيع مع مهاجم أفريقي سوبر وموقف موديست النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن آخر تطورات ملف صفقات النادي الأهلي مع اقتراب فتح أبواب الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال "زاهر"، في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، اليوم الثلاثاء، أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، ولجنة التخطيط، وشركة الكرة، تولي اهتمام كبير بالتعاقد مع مهاجم أجنبي مميز في نهاية الموسم الجاري.

وأضاف، أن الأهلي اقترب من الاتفاق مع مهاجم أفريقي يلعب في أحد الأندية الكبرى في أفريقيا، وخلال أيام سيحصل الأهلي على توقيع المهاجم، على أن يشارك مع الفريق بداية من الموسم القادم.

وأوضح أن الأهلي لا يريد ضم مهاجم من أجل تجربته، وهناك 3 لاعبين يضعهم تحت المراقبة الفترة الحالية، لافتًا إلى الصفقة الجديدة لا تقبل القسمة على اثنين ولا تخضع للتجربة.

وتابع: "الاهلي ممكن يجب 2 مهاجمين لان الفريق معندوش مهاجم وموديست هيمشي آخر السنة وصلاح محسن مش معروف هيكمل ولا لأ، المنطقة دي عند الاهلي فاضية".