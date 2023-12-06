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"مانشستر يونايتد ضد تشيلسي".. مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تستكمل اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الخامسة عشر من الممتاز، وتقام 6 مواجهات قوية مليئة بالندية، أبرزها مانشستر يونايتد ضد .

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" مواعيد مباريات اليوم 6 ديسمبر في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:

ضد شيفيلد يونايتد - 9.30 مساء - beIN SPORTS 3

برايتون ضد برينتفورد - 9.30 مساء - beIN SPORTS 5

فولهام ضد نوتنجهام فورست - 9.30 مساء - beIN SPORTS 8

كريستال بالاس ضد بورنموث - 9.30 مساء - beIN SPORTS 6

مانشستر يونايتد ضد تشيلسي - 10.15 مساء - beIN SPORTS 1

مانشستر ستي ضد أستون فيلا - 10.15 مساء - beIN SPORTS 2

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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