"مانشستر يونايتد ضد تشيلسي".. مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
تستكمل اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتقام 6 مواجهات قوية مليئة بالندية، أبرزها مانشستر يونايتد ضد تشيلسي.
ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" مواعيد مباريات اليوم 6 ديسمبر في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:
ليفربول ضد شيفيلد يونايتد - 9.30 مساء - beIN SPORTS 3
برايتون ضد برينتفورد - 9.30 مساء - beIN SPORTS 5
فولهام ضد نوتنجهام فورست - 9.30 مساء - beIN SPORTS 8
كريستال بالاس ضد بورنموث - 9.30 مساء - beIN SPORTS 6
مانشستر يونايتد ضد تشيلسي - 10.15 مساء - beIN SPORTS 1
مانشستر ستي ضد أستون فيلا - 10.15 مساء - beIN SPORTS 2