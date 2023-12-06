تين هاج: "أستمع دائما للاعبين وأعطيهم الفرصة"

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد عن مواجهة تشيلسي، اليوم الأربعاء في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

قال هاج في مؤتمرا صحفيا: "حظينا بأسبوع أو أسبوعين من الأداء الجيد ثم لن نلعب جيدا ضد نيوكاسل لكننا سنواصل العمل من هناك، ولعبنا جيدا ضد جالاتا سراي وإيفرتون ولكن ذلك لم يحدث ضد نيوكاسل، ولم نكن سعداء بذلك ولكننا ظللنا في المباراة وكان بإمكاننا التعادل في النهاية".

وتابع "بالطبع ابتعدنا قليلا في الترتيب لكن ليس بعيدا جدا لذا حسنا، وأثق بدعم اللاعبين لي، لقد رأينا العودة في النتيجة ضد برينتفورد وبيرنلي وفولام، أظهر الفريق شخصية قوية في كل مباراة وأظهر اتحادنا".

واصل: "لا يمكن لعب كرة قدم عظيمة مثلما فعلنا مؤخرا دون اتحاد، يجب على الصحفيين أن يسألوننا أولا قبل أن ينشروا قصصهم من خلف ظهرنا، هذا ليس صحيحا، أعتقد أن بيننا علاقة أخرى ويجب أن يخبرونا بذلك مسبقا ونحظى بنقاش مهني عن الموضوع المطروح".

ومنع 3 صحفيين من حضور المؤتمر بسبب نشرهم أخبار كاذبة عن النادي.

أكمل: "لا أشعر بالقلق من الأخبار، لأن ذلك يحدث في كل فريق فهناك بعض اللاعبين الذين لا يلعبون ويصبحون غير سعداء، وهذا ليس مختلفا عن الطبيعي، يجب أن تنتظر فرصتك ولكن لا توجد مشاكل".

أضاف: "أستمع دائما للاعبين وأعطيهم الفرصة إن كان لديهم آراء مختلفة سوف أستمع لكنهم لم يخبروني عدا لاعبا أو اثنين، لكن بشكل عام فكل اللاعبين يريدون اللعب بطريقة استباقية وديناميكية وشجاعة".

اختتم: "نعرف أننا في مرحلة انتقالية ولكننا نسير في الاتجاه الصحيح ونبني فريقا ونتقدم، ولدينا بعض اللاعبين الشباب الذين يتطورون وترى الإمكانات التي يمكن من خلالها المساهمة في مانشستر يونايتد ناجح في المستقبل".

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 24 نقطة.