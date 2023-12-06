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مواجهات مثيرة في البريميرليج.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - تقام اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023، عددًا من المباريات الهامة والمثيرة واشتعال المنافسات في الدوريات العالمية والجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري آبطال آسيا.

وتستكمل الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال آسيا بمواجهة اوراوا ريد دياموندز ضد هانوي إف سي.

ويشهد دور الـ15 بالدوري الإنجليزي مواجهات قوية بين أندية ضد شيفيلد يونايتد، ومانشستر سيتي أمام أستون فيلا، ومباراة القمة بين مانشستر يونايتد وتشيلسي.

وإليكم جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة:

مباريات

ليفربول ضد شيفيلد يونايتد - 9.30 مساء - beIN SPORTS 3

برايتون ضد برينتفورد - 9.30 مساء - beIN SPORTS 5

فولهام ضد نوتنجهام فورست - 9.30 مساء - beIN SPORTS 8

كريستال بالاس ضد بورنموث - 9.30 مساء - beIN SPORTS 6

مانشستر يونايتد ضد - 10.15 مساء - beIN SPORTS 1

مانشستر ستي ضد أستون فيلا - 10.15 مساء - beIN SPORTS 2

مباريات دوري أبطال آسيا - الجولة 6

هانوي إف سي ضد اوراوا ريد دياموندز 14:00 - SSC Extra 2 HD - beIN Sports AFC 1

ووهان ثرى تاونس ضد بوهانج ستيلرز - 14:00 - SSC Extra 3 HD – beIN Sports AFC

مباريات الجولة 8

المقاولون العرب ضد الداخلية - 9 مساء OnTime Sports 1

مباريات الدوري الفرنسي - الجولة 10

مارسيليا ضد ليون - 11 مساءً - beIN Sports HD 4

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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