تشكيل تشيلسي المتوقع أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة حو العالم المواجهة المرتقبة التى تجمع بين مانشستر يوناتيد وتشيلسي الليلة ضمن منافسات بطولة الدور يالإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام مانشستريوناتد في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

في خط الدفاع: ريس جيمس، تياجو سيلفا، ليفي كولويل، كوكوريلا.

في خط الوسط: موسيس كايسيدو، كونور جالاجير، إنزو فيرنانديز.

في الهجوم: كول بالمر، نيكولاس جاكسون، رحيم ستيرلينج.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز السابع برصيد 24 نقطة، ويأتى تشيلسي في المركز العاشر برصيد 19 نقطة.

وتلقى فريق مانشستر يونايتد الهزيمة في الجولة الماضية أمام نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد، أما تشيلسي فقد حقق فوزًا صعبا على برايتون بنتيجة 3-2.