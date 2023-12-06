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اليوم.. تشيلسي ضيفًا ثقيلًا على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق ضيفًا على نظيره مانشستر يونايتد مساء اليوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر 2023، في مواجهة من العيار الثقيل تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ15 من مسابقة .

وينتظر عشاق الساحرة المستديرة انطلاق صافرة القمة النرتقبة التى تجمع مانشستر يونايتد وتشيلسي على  ملعب أولد ترافورد، في تمام الساعة العاشرة وربع مساء الليلة بتوقيت القاهرة.

ويتواجد فريق الكرة الأول بنادي مانشستر يونايتد في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الدورى الإنجليزي برصيد 24 نقطة جمعها من الفوز في 8 مباريات وتلقى 6 هزائم، وسجل لاعبيه 16 هدفًا، واستقبلت شباكهم 17 هدفًا.

كما يحتل تشيلسي المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 نقطة، محصلة تحقيق الانتصار فى 5 مباريات، وتعادل في 4 مواجهات، وتلقى 5 هزائم، وأحرز نجومه 25 هدفًا، ودخل مرماهم 22 هدفًا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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