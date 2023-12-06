موعد مباراة ليفربول وشيفلد يونايتد في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق الكرة الأول بنادي ليفربول نظيره شيفيلد يونايتد، مساء اليوم، في المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

وتنتطلق صافرة مباراة ليفربول أمام شيفيلد ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة.



القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد شيفيلد في الدوري الإنجليزي

وتذاع مباراة ليفربول وشيفيلد، مساء اليوم، في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شاشة قناة بي إن سبورتس 1، ويعلق عليها حفيظ دراجي.



ويتواجد فريق ليفربول في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، بينما يقع فريق شيفيلد يونايتد صاحب المركز الأخير في الترتيب برصيد 5 نقاط.