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تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق الكرة الأول بنادي ناشستر يوناتيد أمام نظيره في المواجهة المرتقبة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدور يالإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

 تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد تشيلسي في

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

في خط الدفاع: آرون وان بيساكا، هاري ماجواير، لوك شاو، ديوجو دالوت.

في خط الوسط: سكوت مكتوميناي، كوبي ماينو، برونو فيرنانديز.

في الهجوم: ماركوس راشفورد، راسموس هويلوند، أليخاندرو جارناتشو.

وتقام المواجهة النارية التى  تجمع مانشستر يونايتد وتشيلسي على ملعب "الأولد ترافورد" مباراة الفريقين في قمة منافسات الجولة الخامسة عشر من البريميرليج.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز السابع برصيد 24 نقطة، ويأتى تشيلسي في المركز العاشر برصيد 19 نقطة.

وتلقى فريق مانشستر يونايتد الهزيمة في الجولة الماضية أمام نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد، أما تشيلسي فقد حقق فوزًا صعبا على برايتون بنتيجة 3-2.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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