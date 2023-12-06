شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الهوكى أمام جنوب أفريقيا فى كأس العالم بماليزيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب شباب الهوكى مواجهة قوية أمام نظيره الجنوب أفريقى الثامنة مساء اليوم الأربعاء، فى ثان مواجهاته ضمن المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم بماليزيا والتى تستمر حتى 16 من نفس الشهر الجارى.

خسر منتخب شباب الهوكى فى إنطلاقة البطولة من نظيره الفرنسى 3 /1 ، على أن يلتقى ألمانيا فى ختام الدور الأول 8 ديسمبر.

وضمت قائمة اللاعبين كلاً من: حسام الدين رجب وصابر أشرف وعبد الله أحمد وعمر هشام وعمرو وليد ويوسف محمد وسعيد أحمد وحسن عوض وزياد ياسرو باسل محمد ومحمد حسنى ومحمد رضا ومحمد مصطفى ومحمود حسن ومحمد أسامة.