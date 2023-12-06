شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال ينهى أزمة التسرع فى الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع معتمد جمال القائم بمهام المدير الفني للزمالك اليوم الأربعاء خطة الفريق لخوض مباراة الاتحاد السكندرى في الجولة الثامنة من بطولة دوري nile، والتي تقام بإستاد السلام مساء غداً ، الخميس.

ركز معتمد جمال على علاج أخطاء لاعبي الزمالك وذلك من أجل تفاديها في مواجهة زعيم الثغر، حيث حذر لاعبيه من التسرع في إنهاء الهجمات ومطالبهم باستغلال الفرص، لحصد الثلاث نقاط ومواصلة الانتصارات.

وعكف الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات الاتحاد السكندرى لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى الفريق، وكذلك أهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.