على ماهر يفاضل بين جاد وثروت لحراسة مرمى المصرى أمام الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - يفاضل علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، بين ثنائي حراسة مرمى الفريق، محمود جاد وعصام ثروت، لحماية عرين الفريق الأخضر في اللقاء المرتقب أمام الزمالك.

وحرص علي ماهر على تحفيز لاعبيه بالمكافآت المادية، لحثهم على مواصلة الانتصارات والتألق في مسابقة دوري Nile، خاصة قبل اللقاء المرتقب للفريق البورسعيدي مع نادي الزمالك.

وكان علي ماهر قد صرف مكافآت مادية للاعبين الذين تألقوا في مواجهة إنبي الماضية ليقودوا الفريق إلى الفوز بهدفين مقابل هدف في الجولة السابعة من الدوري، وهم، إلياس الجلاصى، ميدو جابر، وغيلاس قناوى.

ووعد علي ماهر باقي اللاعبين بصرف المزيد من المكافآت في كل مباراة وخاصة في اللقاء المرتقب أمام الزمالك، وذلك لتحفيزهم على مواصلة العروض الإيجابية بالدوري والوصول بالفريق إلى المكانة التي يستحقها بين الكبار في جدول الدوري.

وتقام مباراة الزمالك والمصري على استاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر الجاري، وذلك بعدما تأجلت مواجهة المصري ومودرن فيوتشر، بسبب انشغال الأخير بخوض منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل النادي المصري المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة، متساويا مع الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر، وخاض المصري 7 مباريات، فاز في 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.