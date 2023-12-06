موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - ينهى الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة معتمد جمال اليوم، الأربعاء الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري حيث يخوض الفارس الأبيض مرانه الأخير ثم يعلن معتمد جمال قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق لمواجهة زعيم الثغر.
وحقق فريق الزمالك فوزا عريضا على سوارالغينى بنتيجة 4 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، باستاد السلام، في الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
سجل رباعية الزمالك أحمد زيزو فى الدقيقة 8، ومحمود شيكابالا فى الدقيقة 30، وسيف الجزيرى فى الدقيقة 51، وإبراهيما نداى فى الدقيقة 76.
بهذا الفوز يتربع الزمالك على قمة مجموعته برصيد 6 نقاط، وسجرادا فى المركز الثانى بـ 3 نقاط، وأبو سليم الليبى فى المركز الثالث بـ 3 نقاط، وسوار الغينى فى الترتيب الرابع بدون نقاط.
موعد مباراة الزمالك امام الاتحاد السكندري بالدوري
القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندرى
الزمالك يفتش عن استعادة التتويج بالدوري المصريالزمالك بدأ رحلة استعادة التتويج بالدوري المصري من خلال مواجهة بيراميدز بالجولة الأولى للمسابقة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، ثم تعادل بهدف لكل فريق مع المقاولون العرب بالجولة الثانية ثم فاز على البنك الاهلى بهدفين مقابل هدف ثم فاز على سموحة بخماسية مقابل هدف ثم خسر من زد بهدفين مقابل هدف ثم فاز على مودرن فيوتشر بهدفين دون رد، حيث تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب فى آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.
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