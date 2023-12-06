موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - ينهى الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة معتمد جمال اليوم، الأربعاء الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري حيث يخوض الفارس الأبيض مرانه الأخير ثم يعلن معتمد جمال قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق لمواجهة زعيم الثغر.

وحقق فريق الزمالك فوزا عريضا على سوارالغينى بنتيجة 4 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، باستاد السلام، في الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

سجل رباعية الزمالك أحمد زيزو فى الدقيقة 8، ومحمود شيكابالا فى الدقيقة 30، وسيف الجزيرى فى الدقيقة 51، وإبراهيما نداى فى الدقيقة 76.

بهذا الفوز يتربع الزمالك على قمة مجموعته برصيد 6 نقاط، وسجرادا فى المركز الثانى بـ 3 نقاط، وأبو سليم الليبى فى المركز الثالث بـ 3 نقاط، وسوار الغينى فى الترتيب الرابع بدون نقاط.





موعد مباراة الزمالك امام الاتحاد السكندري بالدوري





القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندرى



