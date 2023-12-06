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مباراة واحدة فى الجولة الثامنة من مسابقة دورى Nile اليوم

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القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم، الأربعاء منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري Nile ، ويتصدر بيراميدز قمة جدول ترتيب الممتاز برصيد 16 نقطة، يليه الأهلي ثانياً برصيد 14 نقطة، علماً بأن المارد الأحمر يتبقي له مباراة مؤجلة مع بلدية المحلة.

مواعيد مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري 

الأربعاء 

المقاولون العرب& الداخلية..7 مساءً 

الخميس 

الزمالك & الاتحاد السكندري..7 مساءً 

نتائج الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز

بيراميدز 2-1 الإسماعيلي

 

الأهلي 0-0 سموحة

 

فيوتشر 0-2 الزمالك

 

الاتحاد 0-0 زد

 

طلائع الجيش 1-1 الجونة

 

فاركو 1-1 المقاولون

 

الداخلية 0-0 بلدية المحلة 

 

إنبي 1-2 المصري

 

البنك الأهلي 0-1 سيراميكا 

القناة الناقلة لمباريات الدوري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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