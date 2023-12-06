شكرا لقرائتكم خبر عن مكادى يعلن تعيين محمد صلاح مديراً فنياً خلفا لعثمان أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادى مكادى برئاسة أحمد الصحيفى، رسميا، تعيين محمد صلاح فى منصب المدير الفنى للفريق خلفا لعثمان أحمد عثمان.

وكان مجلس إدارة مكادى أعلن فى وقت سابق أن عثمان أحمد عثمان تقدم بالاستقالة من منصبه بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم.

على أن يتولى محمد صلاح مسئولية الإدارة الفنية بداية من يوم الجمعة المقبل، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة دورى المحترفين المقرر إقامتها فى 15 ديسمبر.