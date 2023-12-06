شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعالج أزمة إهدار الفرص في الأهلى قبل مواجهة بلوزداد بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على علاج أزمة إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافس، بعدما عانى الفريق الأحمر من مشكلة كبيرة في اللمسة الأخيرة للاعبيه أمام مرمى الخصم وعدم ترجمة الفرص التي يتحصلون عليها إلى أهداف.

ويحاول كولر استغلال وقت فترة كافية في التحضير لمباراة شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا ، في تخصيص فقرات لعلاج أزمة إهدار الفرص وابتكار جمل فنية ينفذها اللاعبين في الفترة القادمة بدءا من مباراة بطل الجزائر ثم خلال المشاركة في مباريات كأس العالم للأندية والتي ستقام بالسعودية خلال شهر ديسمبر الجاري.