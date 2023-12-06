شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعالج أزمة إهدار الفرص في الأهلى قبل مواجهة بلوزداد بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعكف مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على علاج أزمة إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافس، بعدما عانى الفريق الأحمر من مشكلة كبيرة في اللمسة الأخيرة للاعبيه أمام مرمى الخصم وعدم ترجمة الفرص التي يتحصلون عليها إلى أهداف.
ويحاول كولر استغلال وقت فترة كافية في التحضير لمباراة شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا ، في تخصيص فقرات لعلاج أزمة إهدار الفرص وابتكار جمل فنية ينفذها اللاعبين في الفترة القادمة بدءا من مباراة بطل الجزائر ثم خلال المشاركة في مباريات كأس العالم للأندية والتي ستقام بالسعودية خلال شهر ديسمبر الجاري.
ويسافر الأهلي إلى السعودية يوم 11 ديسمبر الجاري بعد 72 ساعة من مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، باعتبارها المواجهة الأخيرة قبل السفر إلى السعودية.
وانتهى مسئولو النادي الأهلي من ترتيب الإجراءات الخاصة بإقامة الفريق الأحمر في السعودة من فندق الإقامة وملاعب التدريب ووسائل المواصلات التي ستنقل الفريق من فندق الإقامة إلى ملعب التدريب والعكس، وكل ما يخص بعثة الأهلي من احتياجات طوال فترة الإقامة في الأراضي السعودية.
وتمنح لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأندية المشاركة فى مونديال الأندية الحق في الاستبدال قبل أول مباراة بـ24 ساعة، على أن يكون سبب الاستبدال طارئا وقهريا كالإصابات الخطيرة.
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