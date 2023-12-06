شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد الأقرب لقيادة منتخب الناشئين مواليد 2009 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بات طارق السيد لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أقرب المرشحين لتولي مهمة المدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2009، المقرر تشكيله خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ويبقى طارق السيد مرشحًا لتولي قيادة هذا المنتخب رغم أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، استقر على تأجيل تشكيل الجهاز الفنى لمنتخب مصر مواليد 2009 على أن يتم الاكتفاء خلال الاجتماع المقبل بمناقشة تشكيل جهاز منتخب مصر مواليد 2007.

جاء قرار اتحاد الكرة فى ظل عدم وجود ارتباط رسمى لمنتخب مصر مواليد 2009 فى الوقت الحالى، مفضلا التريث فى اختيار الجهاز الفنى لهذا المنتخب.

وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات مصر مواليد 2005 و2008، وقرر اتحاد الكرة تعيين وائل رياض مديرا فنيا لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 وعلاء عبده مدربا مساعدا وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمي.

كما قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تعيين أحمد الكاس مديرا فنيا لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008 وعادل مصطفى مدربا عاما، علمًا بأن الأخير انتقل في آخر معسكر للعمل مع ميكالي في المنتخب الأولمبي.