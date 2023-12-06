شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يطالب لاعبى الزمالك بمواصلة الانتصارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفنى بنادى الزمالك ، من لاعبى الفريق مواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز على الاتحاد السكندرى فى المباراة المقرر لها غدا الخميس، فى الجولة الثامنة من بطولة الدورى nile.

وشدد الجهاز الفنى على اللاعبين ضرورة الفوز للتقدم في جدول الدوري، خاصة وأن الفريق حقق الفوز في اخر 4 مباريات ، حيث تغلب على بيراميدز في كأس مصر، و أبو سليم بالكونفدرالية، مودرن فيوتشر بالدوري، وسوار الغيني بالكونفدرالية أيضا.

يذكر أن الزمالك يتصدر ترتيب مجموعته ببطولة الكونفدرالية بعد التغلب على سوار الغينى برباعية لم تتحقق منذ عام 2019، ويليه فريق ابو سليم الليبى ثم ساجرادا الأنجولى ، وفى المركز الرابع سوار الغينى.