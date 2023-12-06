شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يمنح محمود متولى مهلة حتى نهاية الموسم قبل تقرير مصيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على منح محمود متولي مدافع الفريق الأحمر مهلة حتى نهاية الموسم الحالي لتقرير مصيره من البقاء في قلعة الجزيرة أو فسخ التعاقد معه بالتراضي، بسبب كثرة اصاباته وشكواه من إصابات عضلية متكررة، وعدم استفادة الاهلي من جهود اللاعب منذ الانضمام لصفوفه بسبب الغياب فترات طويلة.

ولا يكاد محمود متولي يتعافى من إصابة إلا ويدخل في إصابة جديدة ، لدرجة أن الفريق يتعرض للإصابة قبل أن يشارك في المباريات، فبعد شكوى اللاعب من الإصابة بشد في العضلة الخلفية والتعافي منها إلا وسرعان ما تعرض للإصابة بشد في العضلة الأمامية ، وقبلها قطع في الرباط الصليبي وأكثر من إصابة عضلية.

وبات مصير استمرار محمود متولي مع الأهلي غامضا، لاسيما مع وجود رأي يطالب بإنهاء التعاقد مع اللاعب والاكتفاء بالفترة التي قضاها في قلعة الجزيرى، مع وجود صعوبة في أن يستفيد الفريق الأحمر من جهود اللاعب بسبب إصابته المتكررة، لاسيما وأن النادي وقف بجوار اللاعب كثيرا وسانده في التأهيل والعلاج ولكن لا يستفيد من جهود اللاعب على المستوى الفني