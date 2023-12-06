شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستضيف الداخلية فى مباراة تحسين المراكز بدورى nile ..اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُقام اليوم ، الأربعاء، مباراة وحيدة ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري (دوري nile) حيث يلتقي المقاولون العرب مع الداخلية في السابعة مساءً بإستاد الجبل الأخضر بالمقاولون العرب.

ويحتل المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب المركز الأخير في جدول مسابقة الدوري برصيد 3 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات، تعادل في ثلاثة وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 9 أهداف واستقبلت شباكهم 14 هدفاً آخر.

ويتطلع أبناء شوقي غريب لتحقيق الفوز الأول في بطولة الدوري الممتاز (دوري nile) بعدما فشل الفريق في تحقيق أي فوز طوال هذا الموسم ،

أما الداخلية فيحتل المرز الخامس عشر برصيد 5 نقاط جمعهم من 7 مباريات حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في مباراتين وخسر 4 مباريات وسجل 3 أهداف واستقبلت شباكه 11 هدف.

ويتطلع الداخلية بقيادة مدربه هيثم شعبان لحصد النقاط الثلاثة من أجل تحسين ترتيبه في جدول المسابقة .

وتعادل المقاولون العرب مع فاركو فى الجولة السابعة من الدوري بهدف لكل فريق، بينما تعادل الداخلية سلبياً مع بلدية المحلة ضمن منافسات الجولة ذاتها.